Incendiu la un atelier de reparații auto în Marginea izbucnit de la un scurtcircuit electric

Un incendiu a fost anunțat, în noaptea de miercuri spre joi, la 112 în localitatea Marginea.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Rădăuți, sprijiniți de lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU) Marginea, Volovăț și Horodnic de Sus, au intervenit cu 5 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru a localiza și lichida un incendiu izbucnit la un operator economic cu profil de reparații auto.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră acoperișul garajului și o construcție anexă din lemn, existând riscul extinderii la clădirile învecinate.

Incendiul, anunțat la ora 00:02, a fost stins la ora 01:40.

Focul a distrus acoperișul comun al garajului și anexei pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, un autoturism, o remorcă auto și alte bunuri.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit produs de un aparat electric lăsat sub tensiune și nesupravegheat.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au reușit să salveze casa de locuit din apropiere, precum și diverse utilaje și bunuri de pe proprietate.