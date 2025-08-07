CSM Cetatea 1932 Suceava aduce un transfer de marcă din Liga I



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Clubul CSM Cetatea 1932 Suceava a realizat o mutare importantă pe piața transferurilor, securizând semnătura unui jucător din prima ligă a fotbalului românesc.

Conducerea clubului a anunțat, joi, oficial transferul definitiv al fundașului Juan Andrés Pătrașcu de la Petrolul Ploiești.

În vârstă de 21 de ani, Juan, care deține dublă cetățenie româno-spaniolă, evoluează pe postul de fundaș central și impresionează prin fizicul său impozant, având o înălțime de 1,92 metri.

În sezonul precedent, acesta a fost împrumutat de Petrolul la Steagul Roșu Brașov, unde a avut evoluții constante și apreciate, demonstrându-și calitățile defensive.