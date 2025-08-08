Solidaritate internațională la Broșteni: Soția atașatului militar al Ambasadei SUA și fondatoarea Fundației Scheherazade sprijină reconstrucția după inundații



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a întâlnit, vineri, la Broșteni, cu Debbie Kammerer, soția atașatului militar al Ambasadei SUA în România, col. Robert Kammerer, și cu Wajiha Haris, fondatoarea Fundației Scheherazade, una dintre cele mai active organizații umanitare din România.

Întâlnirea a avut loc în contextul eforturilor de reconstrucție a orașului Broșteni, grav afectat de inundațiile din 27-28 iulie 2025.

Alături de prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, și Liliana Agheorghicesei, președinta Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Suceava, președintele CJ Suceava a prezentat situația actuală din comunitățile afectate și măsurile luate pentru refacerea locuințelor și infrastructurii distruse de viituri.

Delegația a vizitat un depozit local unde Fundația Scheherazade a livrat astăzi un tir cu ajutoare umanitare pentru sinistrați, urmat de o deplasare în zona Neagra, una dintre cele mai afectate de puhoaiele recente.

„Chiar dacă imaginile de la fața locului sunt mult schimbate față de cele din primele zile după inundații, și asta datorită mobilizării exemplare a oamenilor, le-am arătat celor două doamne una dintre cele mai de preț comori ale Bucovinei: solidaritatea.”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Acesta a mulțumit reprezentanților Ambasadei SUA și Fundației Scheherazade pentru sprijinul concret oferit comunității din Broșteni în aceste momente dificile.

Inundațiile din 27-28 iulie au provocat pagube estimate la peste 80 de milioane de euro în județul Suceava, cu sute de locuințe distruse sau avariate și infrastructură rutieră grav afectată, în special în Broșteni, Frasin, Stulpicani și Ostra.

Broșteni a devenit acum sinonim cu solidaritatea și mobilizarea autorităților, voluntarilor și organizațiilor umanitare, atât din țară, cât și din străinătate, continuă să joace un rol esențial în refacerea comunităților lovite de dezastru.