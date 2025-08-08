Prefectura Suceava despre impactul inundațiilor: Pagubele depășesc 80 de milioane de euro, iar autoritățile au mobilizat resurse semnificative pentru a sprijini comunitățile afectate și pentru reconstrucție



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Județul Suceava se confruntă în prezent cu consecințele devastatoare ale inundațiilor din 27-28 iulie 2025, cauzate de precipitații abundente și viituri rapide pe râurile Bistrița, Moldova și afluenții acestora.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, fenomenele meteorologice extreme au provocat pierderi de vieți omenești, distrugeri majore ale locuințelor și infrastructurii, afectând grav 22 de unități administrativ-teritoriale, în special orașele Broșteni și Frasin, precum și comunele Stulpicani și Ostra.

Impactul inundațiilor

Pagubele estimate depășesc 80 de milioane de euro, conform evaluărilor preliminare:

Locuințe: 21 de case complet distruse și 308 avariate, cu pagube estimate la 5,6 milioane de euro. Numeroase anexe gospodărești au fost, de asemenea, afectate.

Infrastructură: 94 km de drumuri județene, 187 km de drumuri comunale, 45 de poduri și 242 de podețe au fost deteriorate. Rețelele de apă, canalizare și electricitate au suferit avarii extinse.

Energie electrică: 236 de consumatori din satul Neagra, Broșteni, sunt în continuare fără curent.

Silvicultură: Drumuri forestiere și pepiniere silvice au fost distruse, cu pagube de 26,2 milioane de lei.

Măsuri de urgență

Autoritățile au mobilizat resurse semnificative pentru a sprijini comunitățile afectate:

Prefectul Traian Andronachi a solicitat activarea mecanismului european Restore pentru obținerea de fonduri destinate reconstrucției.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 629/01.08.2025, au fost alocate ajutoare de urgență pentru familiile și persoanele singure afectate, fondurile urmând să fie distribuite prin AJPIS Suceava.

Echipe mixte, formate din autorități județene, locale și specialiști, evaluează pagubele în teren pentru a stabili costurile exacte de reconstrucție.

Se lucrează intens pentru restabilirea alimentării cu energie electrică și securizarea infrastructurii critice.

Costurile estimate

Infrastructură: 305,7 milioane lei.

Imobile: 59,5 milioane lei.

Silvicultură: 26,2 milioane lei.

Cheltuieli de urgență: 1,4 milioane lei.

„ Toate autoritățile județene sunt angrenate de la început, cu toate resursele umane și logistice disponibile, în etapa de evaluare și reconstrucție. Prioritatea noastră este ca viața oamenilor afectați să revină la normal în cel mai scurt timp posibil. Fiecare zi contează, iar eforturile noastre sunt îndreptate spre refacerea rapidă și sigură a comunităților lovite de această tragedie”, a declarat prefectul Traian Andronachi.

Prefectura Suceava a asigurat populația că situația este monitorizată permanent, iar colaborarea cu autoritățile locale, Guvernul României și instituțiile abilitate continuă pentru a garanta sprijinul necesar tuturor cetățenilor afectați.