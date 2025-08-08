Solidaritate pentru Broșteni: Sectorul 2 București și CJ Vaslui alocă fonduri pentru reconstrucție



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, vineri, că două noi administrații s-au alăturat eforturilor de reconstrucție a localității Broșteni, grav afectată de inundațiile din luna iulie.

Primăria Sectorului 2 din București, condusă de primarul Rareș Hopincă, va contribui cu 500.000 de lei, iar Consiliul Județean Vaslui, reprezentat de președintele Ciprian Trifan, va aloca 200.000 de lei pentru refacerea caselor distruse.

„Sunt profund recunoscător tuturor celor care aleg să ne fie alături: primari, președinți de consilii județene, oameni de afaceri, voluntari și români de pretutindeni”, a declarat Gheorghe Șoldan.

El a subliniat că fiecare contribuție financiară și materială ajută nu doar la reconstruirea locuințelor, ci și la restabilirea încrederii că solidaritatea românească poate face față oricărei provocări.

Aceste fonduri se adaugă altor contribuții recente, precum cele de la mai multe consilii județene, și altor inițiative ale primăriilor și organizațiilor care trimit materiale de construcție.

„Cu fiecare ajutor care vine, reconstruim nu doar case, ci și încrederea că românii se pot baza pe români”, a adăugat Șoldan.

Inundațiile din 27-28 iulie au provocat pagube estimate la 80 de milioane de euro în județul Suceava, Broșteni fiind una dintre cele mai afectate zone, cu peste 600 de gospodării distruse sau avariate, drumuri și poduri rupte, precum și pierderi de vieți omenești.

Președintele CJ Suceava a reiterat angajamentul de a transforma Broșteni într-un „șantier al solidarității”, promițând sprijin continuu pentru toate comunitățile afectate.