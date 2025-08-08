Tânăr reținut în Suceava pentru distrugerea mai multor bunuri într-o sală de jocuri de noroc



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În urma unei sesizări privind comiterea infracțiunii de distrugere a unor bunuri în incinta unei săli de jocuri din municipiul Suceava, de pe strada Calea Unirii, polițiștii au stabilit că un tânăr este responsabil pentru fapta comisă.

Conform cercetărilor efectuate de polițiștii Secției de Poliție Burdujeni din cadrul Poliției Municipiului Suceava, la data de 04.08.2025, în jurul orei 17:10, suspectul, aflat în incinta sălii de jocuri menționate, a distrus mai multe bunuri, respectiv trei scaune din plastic cu picioare metalice, display-urile a șase televizoare, display-urile a două aparate de jocuri de noroc tip slot machine și un perete de rigips.

Prejudiciul cauzat urmează a fi stabilit și comunicat ulterior.

Prin ordonanța din data de 06.08.2025, organele de poliție au dispus continuarea urmăririi penale față de suspect pentru infracțiunea de „distrugere”. De asemenea, la data de 07.08.2025, s-a luat măsura reținerii suspectului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Botoșani.

Suspectul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru probarea întregii activități infracționale, sub coordonarea polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Burdujeni.