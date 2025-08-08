Tânără din Suceava, înșelată online. A plătit un smartphone și a primit o cutie goală


Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, joi după amiaza, de o tânără de 20 de ani din localitate, care a reclamat că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune.

Conform datelor din anchetă, în data de 01.08.2025, tânăra a găsit pe platforma online OLX un anunț pentru vânzarea unui telefon mobil marca Apple, model iPhone 15, la prețul de 2.500 lei, postat de un utilizator cu numele „Popa”.

 După o conversație purtată prin intermediul platformei, s-a stabilit livrarea produsului prin curier, cu plata ramburs.

Pe 07.08.2025, tânăra a ridicat coletul de la un easybox și a achitat suma de 2.500 lei.

La deschiderea coletului, aceasta a constatat că în interior se afla doar o cutie goală a unui telefon Apple, fără dispozitivul propriu-zis, accesorii sau documente.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune, cercetările fiind continuate pentru identificarea autorului și tragerea acestuia la răspundere.


