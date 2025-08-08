Doi tineri suspectați pentru furtul unei motociclete din comuna Cacica. Unul dintre ei a fost reținut în arest



În urma sesizării din data de 04.08.2025, prin care polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului au fost informați telefonic de către un cetățean din comuna Cacica despre furtul unei motociclete din curtea sa, poliția a revenit cu noi detalii.

Astfel, în cadrul cercetărilor, polițiștii Postului de Poliție Cacica au identificat doi suspecți, ambii domiciliați în comuna Arbore, în vârstă de 18, respectiv 17 ani. Aceștia sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de „furt calificat” și „distrugere”.

La data de 07.08.2025, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de cei doi tineri.

În plus, față de suspectul în vârstă de 18 ani s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, începând cu data de 07.08.2025, ora 13:40, până la 08.08.2025, ora 13:40, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Bistrița-Năsăud.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor comiterii faptelor, urmând ca dosarul să fie soluționat procedural de către polițiștii Postului de Poliție Cacica.

Reaminim că luni un bărbat a reclamat furtul motociletei, iar în urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că reclamantul, care locuiește împreună cu mama sa, parcase motocicleta marca Kawasaki, de culoare roșie, în curtea locuinței, în apropierea intrării principale, sub o husă de protecție, în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Luni dimineața, mama proprietarului a observat lipsa motocicletei din curte, crezând inițial că fiul său a plecat cu ea sau a împrumutat-o.

După ce acesta a confirmat că nu a folosit vehiculul și nu l-a dat altcuiva, a constatat furtul și a alertat poliția. Proprietarul a precizat că motocicleta nu avea cheile în contact și nici documentele la vedere, fiind depozitate în locuință, ceea ce sugerează că a fost ridicată cu o platformă sau un alt mijloc de transport.

Furtul ar fi avut loc între orele 23:00 (3 august) și 05:00 (4 august), fără ca bărbatul, aflat la 6-7 metri distanță, să audă zgomote suspecte.

În urma investigațiilor, polițiștii Postului de Poliție Cacica au recuperat motocicleta în jurul orei 22:30, abandonată în apropierea râului Blâneț din Cacica, printre arbori, prezentând avarii minore.