Prima masă de tenis, amplasată de Primăria Suceava în cartierul Mărășești. Municipalitatea vrea să amplaseze zeci de astfel de mese

Primăria Suceava a anunțat instalarea primei mese de tenis de masă în zona Mărășești, cunoscută și ca „Bebelușul”, marcând astfel un prin pas pentru promovarea unui stil de viață activ și sănătos în comunitate.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de a amplasa zeci de astfel de mese în toate cartierele orașului, pentru a oferi sucevenilor, în special tinerilor, oportunități de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut și benefic.

În spiritul unei administrări participative, Primăria Suceava invită cetățenii să propună, prin comentarii, locații pentru amplasarea viitoarelor mese de tenis de masă, astfel încât acestea să răspundă nevoilor comunității.