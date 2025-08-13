Scandal între doi soți în Vicovu de Sus: Ordin de protecție provizoriu emis împotriva bărbatului


Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus au fost sesizați, marți seara la ora 23:24, prin apel la 112 de o femeie care a reclamat că soțul său se manifestă agresiv și provoacă scandal la domiciliu.

La fața locului, polițiștii au constatat, pe baza declarațiilor celor doi soți, că între aceștia a avut loc o ceartă pe fondul unor acuzații reciproce de infidelitate.

Femeia a declarat că soțul său a jignit-o și a agresat-o verbal, menționând că acesta ar purta discuții cu alte femei pe rețelele sociale.

Nu au fost constatate agresiuni fizice.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, s-a stabilit însă că există un risc iminent asupra vieții și integrității corporale a femeii, care a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Aceasta a refuzat purtarea unui sistem de supraveghere electronică.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva soțului, valabil pentru 5 zile, de la 13 august 2025, ora 01:42, până la 18 august 2025, ora 01:42.

Bărbatul a declarat că, pe durata ordinului, va locui într-un imobil pe care îl deține în localitatea Horodnic de Sus.


