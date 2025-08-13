Incendiu la o semiremorcă în Pojorâta: 15 bobine de cablaj afectate după ce plasticul s-a topit



Polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au fost sesizați, marți seara în jurul orei 23:00, de un localnic despre un incendiu izbucnit la o semiremorcă aflată într-o parcare adiacentă DN 17, în centrul comunei Pojorâta.

La fața locului, polițiștii au constatat că un ansamblu de vehicule, format dintr-o autoutilitară marca Volvo și o semiremorcă, era afectat de un incendiu la nivelul încărcăturii, compusă din europaleți cu bobine de cablaj. Incendiul era aproape stins la sosirea poliției, iar un echipaj de pompieri din cadrul Secției I.S.U. Bucovina Câmpulung Moldovenesc a intervenit rapid pentru lichidarea și neutralizarea focului.

Aproximativ 15 bobine de cablaj au fost afectate, componentele din plastic ale acestora topindu-se, iar prelata semiremorcii, confecționată din mușama albă, a fost deteriorată pe o suprafață de 1,5 x 1 metru.

Nu a existat pericol de propagare a incendiului.

Din cercetările efectuate și din constatările pompierilor, cauza incendiului a fost efectul termic prin frecare, generat de contactul anvelopei cu podeaua semiremorcii, primul material aprins fiind lemnul.

Conducătorul auto, un bărbat, a declarat că nu are suspiciuni legate de cauza incendiului, confirmând concluziile pompierilor, și nu a putut estima valoarea prejudiciului.

Nu au fost înregistrate victime, iar semiremorca și marfa transportată sunt asigurate prin poliță CASCO, respectiv asigurare pentru marfă. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „distrugere din culpă”, cercetările urmând a fi continuate pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.