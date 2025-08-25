Despăgubiri de peste 4,9 milioane lei pentru sucevenii afectați de inundații, virate către AJPIS Suceava. Benficiarii vor primi până miercuri banii în conturi sau prin mandat poștal



Instituția Prefectului Județului Suceava a anunțat că, în prima etapă a despăgubirilor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 629/2025, suma de 4.910.000 lei a fost virată vineri către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Suceava.

Beneficiarii care au furnizat conturi bancare vor primi banii direct în cont, iar pentru cei fără conturi bancare, plățile se vor efectua prin mandate poștale, astfel încât, cel târziu miercuri, 27 august 2025, toți beneficiarii să intre în posesia sprijinului financiar aprobat.

În paralel, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va transmite situația locuințelor asigurate, pentru a completa datele necesare aplicării HG nr. 663/2025.

Pentru locuințele cu poliță PAD, Guvernul va acoperi diferența dintre plafonul poliței (20.000 euro) și valoarea pagubei stabilită de comisiile de evaluare, conform criteriilor legale. În cazul locuințelor cu asigurări facultative, despăgubirile vor fi acordate direct de societățile de asigurări, în baza contractelor încheiate.

Luni, la sediul Prefecturii Suceava, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA), Direcției Județene de Drumuri și Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) centralizează și verifică datele colectate, pentru a pregăti raportul final ce va fi transmis Guvernului în cursul acestei săptămâni.

Scopul este asigurarea unei documentări complete și corecte, fără omisiuni, pentru a fundamenta procesul de despăgubire și reconstrucție.

Prefectura Suceava aduce mulțumiri tuturor celor implicați în gestionarea acestei crize: colegilor din cadrul instituției, președintelui Consiliului Județean Gheorghe Șoldan, autorităților locale, structurilor Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor deconcentrate, operatorilor economici, bisericilor, asociațiilor, fundațiilor și miilor de voluntari care au oferit timp, resurse și solidaritate familiilor afectate.

Potrivit sursei citate, prin contribuția comună a tuturor, procesul de despăgubire și reconstrucție se desfășoară transparent, conform prevederilor legale, cu un impact direct asupra vieții oamenilor afectați

„Solidaritatea demonstrată la Suceava confirmă că, în momente de criză, unitatea dintre stat și comunitate este cheia pentru a merge mai departe” , a transmis Instituția Prefectului Județul Suceava.