Temperatură sub pragul de îngheț, luni dimineața, în județul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Temperaturile atmosferice înregistrate luni dimineața au fost neobișnuit de scăzute pentru luna august.

Astfel, potrivit datelor ANM, luni dimineața, cea mai mică temperatură înregistrată în județ era de -0,9 grade Celsius la Poiana Stampei.

Totodată, temperaturi scăzute au fost înregistrate la Suceava-5,4 grade Celsius, în timp ce la Rădăuți a fost ușor mai cald, respectiv 5,7 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor vremea se va încălzi în zilele următoare.