Biciclist mort la Baia după ce a căzut de pe bicicletă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, duminică la prânz, prin apel la 112 despre un accident rutier produs pe strada Înv. Ghe. Onișoru din localitatea Baia, soldat cu decesul unui biciclist.

O echipă operativă din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni s-a deplasat la fața locului pentru cercetări.

Astfel, din datele preliminare, s-a stabilit că, în jurul orei 12:00, un bărbat în vârstă de 71 de ani, din comuna Baia, în timp ce se deplasa pe bicicletă pe strada menționată, în direcția centru – Baia Recea, a căzut pe carosabil.

În urma incidentului, biciclistul a intrat în stop cardio-respirator.

Echipajul ambulanței sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă bărbatul a fost declarat decedat.

Imaginile surprinse de o cameră video din zonă au arătat că biciclistul se deplasa singur, fără a fi influențat de alte vehicule, și a căzut brusc pe carosabil.

Având în vedere că persoana era cunoscută cu afecțiuni cardiace, se ia în considerare ipoteza unei morți patologice, posibil cauzată de un infarct miocardic.

Pentru stabilirea cauzei exacte a decesului și a legăturii cu leziunile suferite în urma căderii, a fost dispusă o expertiză medico-legală.