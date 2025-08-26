Bacalaureat sesiunea iulie-august 2025: Promovabilitatea a crescut în județul Suceava de la 28,25% la 32,4%



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat, sesiunea iulie-august 2025, după soluționarea contestațiilor, au fost publicate marți, 26 august 2025, pe pagina web dedicată și în centrele de examen din județul Suceava.

Potrivit ISJ Suceava, în urma contestațiilor, rata de succes în județul Suceava pentru sesiunea a doua a crescut de la 28,2% la 32,4%, luând în calcul toate promoțiile.

La nivelul ambelor sesiuni din 2025, rata de promovare în județul Suceava a atins 78,3% (83,3% pentru seria curentă și 43,1% pentru seriile anterioare), plasând județul pe locul XVI la nivel național.

La nivel național, rata de promovare este de 77%.

Conform regulamentului, rezultatele au fost afișate în mod anonimizat, respectând prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

Pentru promovarea examenului, nota minimă la fiecare probă scrisă este 5, iar media finală necesară este de minimum 6.

Rata de promovare este calculată din totalul candidaților prezenți, incluzând și cei eliminați.