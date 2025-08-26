Comisia juridică a Consiliului Local Suceava va fi suplimentată cu doi membri din partea USR și AUR



Consiliul Local al Municipiului Suceava va dezbate în ședința de vineri un proiect de hotărâre privind suplimentarea cu doi membri a Comisiei juridice, formată în prezent din trei membri, câte unul de la PNL, PMP și PSD.

În referatul de aprobare, inițiat de viceprimarul Dan Ioan Cușnir se menționează că a făcut această propunere de majorare la cinci a numărului de membri ai Comisiei juridice în vederea optimizării activității comisiei și gestionării eficiente a proiectelor de interes local.

El spune că propunerea are la bază complexitatea și numărul mare de proiecte repartizate spre avizare Comisiei juridice, de disciplină, servicii publice, administrație publică și ordine publică.

Potrivit proiectului, în Comisia juridică ar urma să fie cooptați încă doi consilieri, unul de la USR și unul de la AUR.