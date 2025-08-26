Un bărbat din Suceava a reclamat poliției că a fost înșelat și agresat fizic de parteneră



Polițiștii Secției de Poliție Burdujeni au fost sesizați, luni după amiaza, prin 112 de către un bărbat din municipiul Suceava, care a reclamat că a fost agresat fizic și înșelat de concubina sa.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, în aceeași zi, în timp ce se aflau la domiciliu, între cei doi concubini a izbucnit un conflict verbal pe fondul unor suspiciuni de infidelitate.

Discuțiile au escaladat, iar cei doi s-au împins reciproc.

Bărbatul a alertat organele de poliție, însă niciuna dintre părți nu a solicitat intervenția unui echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri.

Polițiștii au completat formularele de evaluare a riscului constatând că nu există un risc iminent asupra vieții sau integrității celor implicați.

Ambelor persoane li s-a pus la dispoziție formularul pentru cererea unui ordin de protecție la Judecătoria Suceava.

Niciuna dintre părți nu a depus plângere penală.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea a două infracțiuni de violență în familie.