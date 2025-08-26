Gheorghe Șoldan propune desemnarea a șase consilieri județeni în ATOP după ce Guvernul a stabilit că aceștia nu sunt remunerați



Consiliul Județean Suceava urmează să adopte în ședința de miercuri un proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) a Județului Suceava, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Potrivit președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, propunerea este motivată de necesitatea asigurării unui climat de siguranță și securitate pentru comunitatea locală care instituie ATOP ca organism consultativ, fără personalitate juridică.

Potrivit legiiATOP este formată din șeful Inspectoratului de Poliție Județean, un reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor, subprefectul județului, 6 consilieri județeni desemnați de Consiliul Județean, 3 reprezentanți ai comunității desemnați de președintele Consiliului Județean, șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean, șeful serviciului teritorial al Poliției de Frontieră și, după caz, șeful poliției locale din municipiul reședință de județ.

De menționat este că activitatea membrilor ATOP, desfășurată în plen și în comisii, este neremunerată, conform art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 592/2025.

De precizat este că pentru a face economii la bugetul județean, președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a amânat înființarea ATOP Suceava, iar ulterior Guvernul a decis ca activitatea membrilor ATOP să nu fie plătită.