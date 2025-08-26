Bărbat din Stroiești internat cu traumatism cranio-cerebral sever după ce a căzut de pe acoperiș



Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Șcheia au fost sesizați, luni după amiaza, de Poliția Municipiului Suceava cu privire la un incident petrecut în satul Zaharești, comuna Stroiești.

Potrivit anchetei, un bărbat în vârstă de 67 de ani a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava cu diagnosticul preliminar de traumatism cranio-cerebral sever, în urma unei căderi de pe acoperiș.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că, în jurul orei 15:00, bărbatul se afla la locuința surorii sale din comuna Stroiești, împreună cu fiica sa, pentru a efectua lucrări de întreținere la acoperiș.

După aproximativ 15-20 de minute, fiica acestuia a alertat-o pe mama sa, soția bărbatului, despre faptul că tatăl său a căzut de la o înălțime de aproximativ 4 metri.

Soția victimei a declarat că fiica sa are probleme de sănătate psihiatrică, ceea ce face comunicarea dificilă.

La sosirea la locul incidentului, soția l-a găsit pe bărbat căzut între flori, cu capul pe o suprafață betonată, respirând greu.

Aceasta l-a contactat pe fratele victimei, care a apelat 112.

Cadrele medicale au confirmat diagnosticul preliminar de traumatism cranio-cerebral sever.

Polițiștii au întocmit un proces-verbal de sesizare din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.