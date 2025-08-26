Serviciile de specialitate din Primăria Suceava consideră că nu există temeiuri privind revocarea hotărârii ce vizează proiectul grădiniței din cartierul Obcini cum cer foștii proprietari de garaje din zonă



Serviciile de specialitate din Primăria Suceava au analizat mai multe cereri prin care mai mulți cetățeni, reprezentați de un avocat, au solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 168/2025. Aceasta vizează abrogarea prevederilor legate de construirea unei grădinițe cu program prelungit în cartierul Obcini, pe un teren de 1666 mp situat între străzile Duzilor și Mesteacănului, precum și anularea listei bunurilor imobile supuse exproprierii în zonă.

Petenții au cerut, de asemenea, comunicarea mai multor documente, inclusiv Dispoziția nr. 1886/3.07.2025 privind convocarea ședinței extraordinare din 4 iulie 2025, proiectul ordinii de zi, hotărârile adoptate, procesele-verbale ale ședințelor din perioada 28.05.2025-12.08.2025, documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții și publicarea pe site-ul www.primariasv.ro a normelor de conduită, a proiectelor de ordine de zi și a proceselor-verbale aferente aceleiași perioade.

Potrivit serviciilor de specialitate, în cererile formulate, petenții, foști proprietari de garaje desființate administrativ în cartierul Obcini, pe străzile Duzilor, Mesteacănului și Calea Obcinilor, nu au invocat motive concrete de nelegalitate a Hotărârii nr. 168/2025, ci doar presupuse efecte retroactive asupra H.C.L. nr. 40/2021 și H.C.L. nr. 203/2024, făcând referire la procedura exproprierii reglementată de Legea nr. 255/2010.

După analiza recursurilor administrative, serviciile de specialitate au concluzionat că nu există motive pentru revocarea Hotărârii nr. 168/2025.

Mai mult, Instituția Prefectului Județul Suceava, prin adresa nr. 11242/10/5 din 12.08.2025, a confirmat legalitatea hotărârii, considerând că nu se impune inițierea unei acțiuni în contencios administrativ.

Conform O.U.G. nr. 57/2019, oportunitatea adoptării sau abrogării actelor administrative revine exclusiv consiliului local.

În prezent, 67 de dosare legate de desființarea garajelor din municipiul Suceava sunt pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect suspendarea sau anularea Hotărârii nr. 168/2025, legalitatea actelor de desființare, sistarea demersurilor administrative sau acordarea de daune morale.

Pe strada Duzilor din cartierul Obcini, Primăria Suceava a început una dintre cele mai importante investiții educaționale din oraș: construirea unei grădinițe cu program prelungit, dedicată copiilor preșcolari din zonă. Pentru a face loc noii construcții, pe terenul situat la intersecția străzilor Duzilor și Mesteacănului au fost demolate mai multe garaje provizorii, care ocupau domeniul public într-un mod impropriu și inestetic.

Noua grădiniță va avea capacitatea de a găzdui opt grupe, fiecare cu până la 20 de copii, și va fi construită la cele mai înalte standarde europene de eficiență energetică. Clădirea va dispune de demisol, parter și etaj, cu săli moderne de clasă, mobilier modular, cabinete medicale, spații administrative și o bucătărie complet echipată. În exterior vor fi amenajate locuri de joacă, o grădină senzorială, o grădină de legume și fructe, alei pietonale și o terasă verde pe acoperiș.

Investiția, în valoare de peste 22 de milioane de lei, este finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și are un termen de finalizare de 24 de luni. Acest proiect răspunde concret nevoilor educaționale ale cartierului Obcini și contribuie la modernizarea și regenerarea urbană a întregii zone.