Incident în Fălticeni: Copil de 2 ani pierdut noaptea de mama aflată în stare de ebrietate și găsit de polițiști în siguranță

Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, marți dimineața la ora 3:40, prin 112 de către un localnic, care a raportat că o vecină a semnalat dispariția unui copil.

O patrulă de siguranță publică din cadrul Biroului de Ordine Publică (BOP) Fălticeni s-a deplasat la fața locului și a constatat că, în jurul orei 03:00, o femeie, aflată sub influența băuturilor alcoolice, se deplasa de pe strada Magazia Gării către domiciliul său împreună cu fiica sa minoră, în vârstă de 2 ani.

Din cauza neatenției, femeia a pierdut copilul.

Echipa operativă din cadrul Biroului de Investigații Criminale (BIC) Fălticeni a fost alertată, iar minora a fost căutată și găsită în siguranță pe strada Maior Ioan, într-o zonă înierbată din apropierea domiciliului mamei.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) a examinat copilul, constatând că nu prezintă urme vizibile de lovituri sau alte semne care să-i pună viața în pericol, astfel încât transportul la spital nu a fost necesar.

Minora a fost încredințată unei rude, mătușa acesteia, care locuiește la aceeași adresă.

Cazul va fi notificat către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava și către Serviciul de Asistență Socială al Primăriei Municipiului Fălticeni pentru investigații suplimentare și luarea măsurilor necesare.