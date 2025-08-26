VIDEO – 25 ani de evenimente memorabile în rețeaua Iulius Mall și proiectele de regenerare urbană Palas Iași și Iulius Town Timișoara



În cei 25 de ani de activitate, rețeaua de proiecte IULIUS s-a transformat în locuri unde oamenii trăiesc experiențe inedite, se bucură de spectacole, descoperă premiere și creează amintiri alături de familie și prieteni. Miile de evenimente – de la show-uri de amploare, festivaluri și concerte live, până la târguri tematice, proiecții de film în aer liber, recorduri mondiale, activități educative și campanii comunitare – au contribuit la consolidarea acestor proiecte în hub-uri culturale, sociale și de divertisment. Cum a fost până acum poți descoperi aici (https://www.youtube.com/watch?v=C_bHrYjtHa4), însă povestea continuă, iar până la finalul anului te așteaptă o mulțime de surprize în Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.

Opt proiecte regionale, cu o suprafață totală de retail de 320.000 mp, peste 1.000 de branduri internaționale și românești și mii de evenimente organizate, acestea sunt cifre-bilanț ale grupului IULIUS, care aniversează, anul acesta, 25 de ani de la inaugurarea primului mall din afara Capitalei, la Iași. În această perioadă, compania a demonstrat că este mai mult decât un dezvoltator de real-estate și operator al proiectelor sale, ci un pionier în generarea de experiențe pentru comunitate, care contribuie activ la dinamizarea vieții urbane din Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Suceava. Anual, proiectele IULIUS au peste 73 de milioane de vizite, performanță susținută de funcțiunile multiple ale dezvoltărilor – retail, office, parc, entertainment –, care au devenit destinații urbane datorită experiențelor variate pe care le oferă.

Centrele comerciale Iulius Mall din Iași, Cluj-Napoca și Suceava și proiectele mixed-use Palas Iași și Iulius Town Timișoara au fidelizat publicul urban, regional, dar și cel al țărilor vecine (Republica Moldova, Serbia) nu doar prin varietatea mixului de branduri și servicii, ci și datorită unui program consistent de evenimente pentru toate vârstele, care se desfășoară pe toată durata anului, atât în grădini, cât și în mall-uri sau în sălile de evenimente Congres Hall. Concerte în aer liber în serile de vară, proiecții de film sub cerul liber, târguri de sezon, distracție la carusel și la patinoar, serate susținute de orchestre filarmonice, expoziții imersive de artă – toate acestea transformă proiectele IULIUS în scene de dialog cu comunitatea, generatoare de emoție și amintiri.

Spectacole de anvergură, cinema outdoor, expoziții tematice, activități pentru toate vârstele

Palas Iași, primul proiect major de regenerare urbană din țară dezvoltat de grupul IULIUS, care atrage anual peste 22,2 de milioane de vizitatori, s-a impus drept una dintre cele mai dinamice scene urbane din România, organizând sau găzduind manifestări cu rezonanță la nivel național și internațional, precum Romanian Creative Week, Campionatul Mondial de eSports, îndrăgitele concerte „Cei trei tenori ieşeni” sau concertele Multisenzorial. Iulius Mall Cluj și Iulius Town Timișoara completează agenda cu evenimente similare, oferind comunităților oportunități diverse de relaxare și conectare socială.

În plus față de evenimentele sezoniere, cum ar fi târgurile de Crăciun și spectacolele estivale, grupul IULIUS a continuat să inoveze cu manifestări precum MINA Pop-Up (Museum of Immersive New Art), care combină tehnologia și arta pentru a oferi vizitatorilor o experiență multisenzorială unică.

Roxana Cruceanu, Group Event Manager IULIUS – „Experiențele au devenit parte din semnătura IULIUS, alături de grădinile create de noi care se animă de fiecare dată când organizăm un eveniment. Publicul își dorește să facă parte dintr-o poveste vie, emoționantă, și noi căutăm soluții pentru a-i oferi acces la cele mai noi și diverse experiențe. Sunt foarte apreciate evenimentele outdoor, care vara transformă grădinile în principalele scene urbane. Evenimentele indoor atrag și fidelizează deopotrivă, adăugând valoare vizitelor la mall. Proiectele noastre nu sunt doar centre comerciale și huburi de business, ci și scene cultural-artistice apreciate, gândite pentru a satisface interesul publicului de toate vârstele”.

Investițiile în evenimente și experiențe se reflectă direct în traficul ridicat din proiectele grupului, care înregistrează creșteri de la an la an. Proiectele Iulius din Timișoara, Iași și Cluj se situează constant în topurile industriei, demonstrând succesul strategiei de a dezvolta proiecte multifuncționale. Și propunerea IULIUS pentru Cluj-Napoca, RIVUS, investiție de peste o jumătate de miliard de euro, va avea o componentă cultural-artistică bine definită, generată în parte de parteneriatul cu mediul cultural clujean. Proiectul va avea, printre altele, primul centru de arte performative – RIVUS Live Arts -, care va funcționa în fosta hală cu arcade a Carbochim, clădire ce va fi reabilitată.

Calendarul următoarelor evenimente, în proiectele Iulius

Iată și câteva dintre evenimentele de care vizitatorii se vor putea bucura în ultima săptămână din august și în luna septembrie, în rețeaua Iulius Mall și în ansamblurile mixed-use Palas și Iulius Town. Calendarul integral pentru fiecare proiect este disponibil și pe pagina de website a fiecărui proiect în parte.

Palas Iași

Expoziție insecte gigant

Caravana filmelor TIFF

Concert Multisenzorial Tribute International Music – Abba, Queen

Octombrie – Light Up Festival

Iulius Town Timișoara

Expoziție interactivă și educativă Dino

Picnic in My Town

Timișoara Fashion Week

Expoziție insecte gigant

Check Art Festival

Iulius Mall Cluj

Transylvania Coffee Fest

Movie Nights

Kids Thursdays

Expoziție interactivă de șerpi și tarantule vii

Dinos in the Parc

Iulius Mall Suceava

Maraton Umanitar – „Cântecul care vindecă durerea”

Expoziție Roboți

Street Food Festival

Expoziție interactivă de șerpi și tarantule vii

„Back to school”

Târgul „Produs în Bucovina”

Iulius Mall Iași

Ateliere pentru copii

Kendama Alternativă

Petreceri în parcare – The Bus