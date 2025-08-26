Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava cucerește Marele Trofeu la competiția internațională Chorus Inside din Croația


Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a obținut Marele Trofeu la competiția internațională Chorus Inside din Croația, cel mai prestigios premiu al evenimentului, la care au participat 14 coruri din diverse țări.

Performanța coralului sucevean a fost mai mult decât o simplă competiție, reprezentând o mărturie a spiritualității și sufletului românesc, exprimată prin cânt, arată membrii coralei.

Ei au mulțumit lui Dumnezeu pentru darul pe care l-au primit, dar și Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava pentru ocrotire, mulțumind totodată organizatorilor pentru oportunitatea de a cânta alături de alte coruri internaționale, precum și susținătorilor care i-au însoțit cu rugăciuni și gânduri bune.

„Această bucurie aparține nu doar nouă, ci și tuturor celor care ne susțin în spirit și credință”, au transmis membrii coralei, exprimându-și recunoștința față de toți cei care au contribuit la acest moment de glorie.


