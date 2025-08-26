Amenzi de 100.000 lei și activitate suspendată pentru o balastieră din Zamostea



În urma unei sesizări primite de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, comisarii de mediu, împreună cu reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă (ABA) Siret, Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava și Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană Suceava, au verificat activitatea unei balastiere din localitatea Zamostea.

Controlul a evidențiat că balastiera funcționa cu acte de reglementare expirate și depășea limitele perimetrului autorizat.

Pentru aceste nereguli, au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 100.000 lei (60.000 lei de la GNM-CJ Suceava și 40.000 lei de la ABA Siret).

De asemenea, s-a dispus interzicerea activităților specifice codului CAEN 0812 până la obținerea unui nou act de reglementare.

Garda de Mediu Suceava subliniază că exploatarea resurselor naturale trebuie să respecte legislația și obligațiile asumate prin actele de reglementare, reiterând angajamentul ferm pentru protejarea mediului și a sănătății populației.