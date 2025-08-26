Judecătorii Curții de Apel Suceava suspendă activitatea până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor de serviciu și cer Guvernului să înceteze campania împotriva autorității judecătorești: Drepturile şi libertăţile cetăţenilor pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă



Biroul de Informare și Relații Publice al Curții de Apel Suceava a anunțat că marți, 26 august 2025, de la ora 11:00, la sediul Curții de Apel Suceava s-a desfășurat Adunarea generală a judecătorilor, convocată de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 1885/21.08.2025, în conformitate cu prevederile legale din Legea nr. 305/2022, Legea nr. 304/2022 și Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești.

Pe ordinea de zi s-a aflat exprimarea unui punct de vedere privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și măsurile necesare pentru protejarea statutului magistraților și a independenței justiției.

„Văzând că acțiunile agresive susținute și lipsite de fundament ale decidenților politici, la care asistăm, probează o nevoie fără precedent a acestora de aservire, prin disoluție, a puterii judecătorești, este în mod ferm necesar ca, în exercitarea prerogativelor constituționale de putere în stat, să atragem atenția asupra riscului iminent de distrugere a statului de drept. Demersul nostru are ca premisă respectul față de cetățeni și solidaritatea cu aceștia pentru ca dreptul de acces la justiție să nu devină iluzie”, se arată în comunicat.

În unanimitate, judecătorii Curții de Apel Suceava au decis următoarele:

1. Solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

2. Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

3. Începând cu data de 27.08.2025 și până la retragerea proiectului de lege, suspendă activitatea, cu consecința amânării cauzelor, cu excepția celor în care se exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod procedură penală), a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară și în faza de judecată).

4. Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum și alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menționate la punctul 3).