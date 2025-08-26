Bucovina Ultra Rocks se alătură UTMB® World Series în 2026: O nouă provocare montană în Carpații Orientali



În 2026, alergătorii montani din întreaga lume vor avea ocazia să descopere frumusețea sălbatică a Bucovinei, odată cu includerea Bucovina Ultra Rocks în prestigiosul circuit UTMB® World Series.

Evenimentul, programat între 24 și 26 iulie în orașul montan Câmpulung Moldovenesc invită atleții să exploreze traseele spectaculoase ale Carpaților Orientali sub conceptul „Poduri între rădăcini”.

Trasee provocatoare și peisaje unice

Bucovina Ultra Rocks propune șapte curse variate, fiecare oferind Running Stones și șansa de calificare la Finalele UTMB® World Series:

114 km | D+ 7.000 m

72 km | D+ 4.600 m

48 km | D+ 3.200 m

33 km | D+ 2.000 m

20 km | D+ 1.100 m

15 km | D– 700 m

5 km | D+ 550 m

Traseele traversează peisaje emblematice, precum cetățile de piatră ale Pietrelor Doamnei, Cheile Moara Dracului, pădurea seculară Slătioara (UNESCO), creasta Pietrosului Bistriței și vârful Giumalău. Alergătorii vor fi întâmpinați de ospitalitatea locală, cu mâncăruri tradiționale oferite de producători locali, sesiuni de Live Cooking pe Vârful Rarău (Hanul Bucovinei) și specialități din păstrăv pe coborârea TransRarău.

O poveste de pasiune și performanță

Directorul cursei, Paul Smereciuc, a declarat: „Munții Bucovinei au modelat comunități rezistente de secole; acum, vor da naștere legendelor alergării montane. Prin UTMB® World Series, vrem să arătăm lumii frumusețea regiunii și să inspirăm alergătorii să-și depășească limitele. Așteptăm cu nerăbdare să primim familia globală a trail running-ului în 2026.”

Evenimentul a atras deja alergători de elită.

În 2020, un atlet a stabilit recordul pe traseul Ultra Rocks 110K în 13:16:00, iar în 2022, o alergătoare a încheiat Four Summits 88K în 11:55:00. În 2023, doi alergători de top au impresionat prin camaraderie, terminând împreună cursa Lady’s Rocks 48K.

Tradiție, siguranță și sustenabilitate

Lansat în 2020, Bucovina Ultra Rocks a crescut rapid, atrăgând 1.700 de alergători și peste 3.000 de susținători. Evenimentul îmbină performanța sportivă cu mândria culturală, oferind mese tradiționale la punctele de alimentare și o atmosferă festivă la finiș.

Siguranța este prioritară, cu cronometrare LiveTrail, trackere GPS pentru cursele de ultra și colaborare strânsă cu Salvamont, SMURD, ISU și Jandarmeria Montană.

Marcajele sustenabile, inclusiv blinkere pentru segmentele nocturne, subliniază angajamentul pentru mediu.

Prin inițiative care îmbină mândria culturală, respectul pentru natură și pasiunea pentru sport, Bucovina Ultra Rocks by UTMB® se distinge ca o alternativă autentică la circuitele alpine aglomerate. Aici, fiecare urcare este o provocare, fiecare creastă aduce intensitate, iar fiecare finisher devine puntea vie dintre tradiție, comunitate și spiritul global al alergării, arată organizatorii.