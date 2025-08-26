După Curtea de Apel și judecătorii Tribunalului Suceava suspendă activitatea în semn de protest față de proiectul de reformă a pensiilor de serviciu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La sediul Tribunalului Suceava s-a desfășurat, marți, începând cu ora 13:00, Adunarea generală a judecătorilor, convocată de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 1885/21.08.2025, în baza prevederilor legale din Legea nr. 305/2022, Legea nr. 304/2022 și Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești.

Ordinea de zi a vizat exprimarea unui punct de vedere privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și măsurile necesare pentru protejarea statutului magistraților și a independenței justiției.

În unanimitate, judecătorii Tribunalului Suceava au adoptat următoarele decizii:

1.Solicită ferm retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

2. Solicită ferm reprezentanților puterii executive și puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă.

3. Începând cu data de 27.08.2025 suspendă activitatea, cu consecința amânării cauzelor, cu excepția:

În materie penală: cele în care se exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod procedură penală), a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară și în faza de judecată).

cele în care se exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod procedură penală), a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară și în faza de judecată). În materie non penală: încredinţare minor spre adopţie ordonanţă preşedinţială minori (fond minori şi familie – Legea nr. 372/2004), plasament minor în regim de urgenţă; ordin de protecţie răpire internaţională suspendare grevă



4. Judecătorii își vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, pronunţarea soluţiilor în cauzele în care aceasta a fost amânată, efectuarea procedurilor de verificare și regularizare a cererilor (cu excepţia etapei de stabilire a termenului de judecată), studiul individual și formarea profesională continuă, precum și alte atribuții legale și regulamentare (cu excepția judecării cauzelor, în afara cazurilor menționate în art. 3).

Aceste măsuri, anunțate de președintele Tribunalului Suceava, judecător Cătălin Brânză, vin după ce judecătorii Curții de Apel Suceava au adoptat o măsură similară și o poziție fermă față de riscurile aduse independenței justiției și statului de drept, subliniind necesitatea protejării accesului cetățenilor la o justiție independentă.