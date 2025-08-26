Șapte camioane cu materiale de construcție din Maramureș au ajuns la sinistrații din Broșteni. Gheorghe Șoldan: Prin astfel de gesturi, construim împreună cel mai puternic baraj, al solidarității, pe care nicio nenorocire nu-l poate doborî



Un convoi umanitar format din șapte camioane pline cu materiale de construcție a sosit, marți, în orașul Broșteni, datorită sprijinului oferit de județul Maramureș, a anunțat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Inițiativa a fost coordonată de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, căruia i s-au alăturat prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu, și senatorul Sorin Vlașin, care au însoțit personal convoiul.

Materialele, constând în cărămidă, ciment, gresie, faianță, polistiren, vată bazaltică și altele, au fost descărcate la un depozit special amenajat de Primăria Broșteni și au început deja să fie distribuite către localnicii care își reconstruiesc casele afectate de viitura devastatoare de la sfârșitul lunii trecute.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a exprimat recunoștința față de autoritățile și cetățenii din Maramureș pentru solidaritatea arătată, evidențiind contribuția acestora încă din primele momente ale dezastrului, prin intervenția pompierilor de la ISU Maramureș.

Aceștia continuă să sprijine comunitatea, participând la acțiuni de decolmatare a șanțurilor din zonă.

Împreună cu prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, și delegația maramureșeană, președintele Șoldan a vizitat zonele afectate din cartierul Neagra.

La doar o lună de la inundații, semnele de revenire sunt vizibile: primele case distruse complet au fost deja ridicate, altele sunt în plin proces de reconstrucție, iar restul urmează să fie refăcute.

„Broșteniul va fi reconstruit! Este o promisiune pe care am făcut-o din prima zi și pe care o respectăm”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Acesta a subliniat că solidaritatea arătată de comunități, precum cea din Maramureș, reprezintă „cel mai puternic baraj” împotriva adversităților, oferind speranță și sprijin pentru ca viața localnicilor să revină la normal.

„Prin astfel de gesturi, construim împreună cel mai puternic baraj, al solidarității, pe care nicio nenorocire nu-l poate doborî. La Broșteni, oamenii încep din nou să zâmbească, iar speranța că viața lor va redeveni la normal se ridică odată cu fiecare casă reconstruită, cu fiecare gest de unitate”, a spus Gheorghe Șoldan.