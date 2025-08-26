Shopping City Suceava lansează un nou atelier pentru copii, coordonat de Călin Bârleanu, psiholog clinician



Shopping City Suceava își diversifică oferta de activități dedicate copiilor și aduce în premieră atelierul „Superputerea emoțiilor – atelier de dezvoltare emoțională pentru copii”, coordonat de Călin Bârleanu, psiholog clinician. Activitatea are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării emoționale a celor mici, prin metode psihologice moderne, validate și adaptate vârstei.

Atelierele se adresează copiilor cu vârsta de 5 ani și peste, oferindu-le oportunitatea de a descoperi emoțiile și trăirile lor interioare, prin joc și tehnici proiective.

Primul atelier va avea loc pe 30 august, iar pentru această sesiune sunt deja deschise înscrierile. Programul include două intervale orare: între 13:00 și 14:20, respectiv între 15:00 și 16:20. Participarea este gratuită, pe bază de înscriere prealabilă, în limita a 10 locuri disponibile pentru fiecare sesiune. Înscrierile se realizează la numărul de telefon 0737 371 524, de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00.

„Jocul proiectiv reprezintă un instrument esențial în dezvoltarea emoțională a copiilor, oferindu-le o modalitate sigură și naturală de a-și explora și exprima sentimentele, gândurile și conflictele interioare. Mai mult decât o simplă distracție, acest tip de joc servește uneori și ca o fereastră către lumea lor interioară, un spațiu unde pot procesa experiențe complexe și pot naviga prin emoții dificile. Mulți copii, în special cei mici, nu au vocabularul necesar pentru a-și descrie sentimentele. Prin joc, ei pot proiecta aceste emoții, precum frică, furie, bucurie sau tristețe, asupra unor personaje, obiecte sau scenarii.” explică Călin Bârleanu.

În cadrul atelierelor, tehnicile ca jocul proiectiv și activitățile simbolice le oferă copiilor posibilitatea de a-și exterioriza emoțiile, conflictele și dorințele într-un mod sigur, creând astfel o punte între lumea lor interioară și realitatea exterioară. „Jocul proiectiv este adesea utilizat în terapie, dar funcționează la fel de bine și într-un context familial. Un copil care a trecut printr-o situație stresantă, cum ar fi o spitalizare sau un conflict familial, poate re-juca acele momente cu păpușile sau figurinele sale”, adaugă psihologul.

În cadrul atelierului, participanții beneficiază de activități desfășurate în grupe restrânse, cu maximum 10 copii per sesiune, fiecare sesiune având o durată de 50 de minute. După fiecare atelier, părinții sunt invitați la un dialog individual, în cadrul căruia primesc observații și recomandări personalizate.

„Când copiii își creează propriile lumi prin joc, ei se confruntă cu diverse provocări. Un ursuleț de pluș care e bolnav, o mașină de pompieri care trebuie să stingă un incendiu imaginar, toate aceste scenarii îi forțează să gândească creativ și să găsească soluții, dezvoltându-le reziliența și capacitatea de a face față obstacolelor. Prin jocul de rol, copiii își asumă diferite perspective. Jucându-se de-a doctorul și pacientul sau de-a mama și copilul, ei învață să înțeleagă sentimentele și nevoile celorlalți.”, subliniază Călin Bârleanu.

Într-un spațiu sigur, colorat și prietenos, fiecare copil are șansa de a deveni eroul propriei povești, descoperind, prin joc, resursele necesare unei dezvoltări armonioase.