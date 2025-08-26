Noul director general provizoriu al Romsilva este inginerul silvic Jean Vișan



Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, întrunit în ședință, marți, 26 august a.c., l-a desemnat, în urma unui proces transparent de selecție, pe Jean Vișan pentru un mandat de director general provizoriu de cinci luni.

Procedura de selecție a directorului general, cu mandat provizoriu pe cinci luni, a fost declanșată de către Consiliul de Administrație pe 11 august, prin lansarea anunțului și comunicarea procedurii. Până la termenul limită, s-au înscris 25 de persoane, dintre care 17 au întrunit condițiile de participare. Cei 17 candidați eligibili au fost intervievați transparent, de către Consiliul de Administrație, pe parcursul mai multor zile, ulterior fiind stabilit un clasament.

Jean Vișan are 48 de ani, este inginer silvic, licențiat în anul 2001 al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității ”Transilvania” din Brașov și a obținut titlul de doctor în silvicultură în anul 2017.

De-a lungul carierei, a deținut mai multe funcții în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și Direcției Silvice Buzău. Din anul 2006, a deținut mai multe funcții de execuție și conducere în cadrul centralei Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, precum cea de șef de serviciu în cadrul Serviciului Investiții – Mecanizare și de director al Direcției Regenerare – Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru șase luni, în anul 2020, director al Direcției Silvice Buzău.

Deține mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării și executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, management de achiziții publice și în prevenirea și combaterea corupției.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului sau aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.

Toate pădurile proprietatea publică a statului dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.