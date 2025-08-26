Performanță remarcabilă a handbaliștilor Juniori 1 și Juniori 2 de la CSU Suceava la FunSports Cup din Brașov



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipele de handbal Juniori 1 și Juniori 2 ale clubului CSU Suceava au obținut rezultate de excepție la turneul internațional FunSports Cup, organizat de ACS Transilvania la Brașov, urcând pe podiumul competiției.

Echipa de Juniori 1, antrenată de Vasile Boca, a câștigat trofeul, dominând competiția cu patru victorii: 39-16 contra CSS Făgăraș, 36-20 contra Concordia Chiajna, 31-25 contra Fortuna Chișinău (Republica Moldova) și 43-36 contra TEC București.

Daniel Popovici a fost desemnat MVP-ul turneului la această categorie.

Lotul echipei a fost format din: Adrian Mircea, Alexandru Radu, Alexandru Țivichi, Andrei Marcu, Ianis Chiruț, Daniel Popovici, Luca Cazac, Răzvan Doboseru și Nicolas Zapodianu.

De asemenea, echipa de Juniori 2, condusă de antrenorul Ioan Tcaciuc, a obținut locul III, înregistrând rezultatele: 34-26 cu CSS Medgidia, 27-15 cu Sporting Ghimbav, 32-28 cu Ferencváros Budapesta (Ungaria), dar și înfrângeri de 16-24 cu HC Omer Constanța și 29-36 cu SCM Timișoara.

Eric Bichir a fost desemnat cel mai bun portar al turneului.

În plus, înainte de această competiție, Matei Ghivnici a fost declarat MVP-ul turneului AVA Trophy, unde CSU Suceava s-a clasat pe primul loc.

Lotul Juniorilor 2 a inclus: Eric Bichir, Cătălin Lămășanu, Darius Avramiuc, Teodor Șut, Iliuță Ghiuță, Sebastian Mihoc, Alexandru Hrițcan, Vlad Râșca, Ionuț Babiuc, Matei Ghivnici, George Alexandru, Raul Iavni și Paul Rotari.