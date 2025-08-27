Patriarhia Română, după situația din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cere respectarea strictă a disciplinei canonice în cazurile de abateri grave ale clericilor



Patriarhia Română a emis un apel către toate eparhiile din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, solicitând respectarea cu strictețe a disciplinei canonice în situațiile în care clericii comit abateri grave de la conduita morală și viața eclezială.

Potrivit comunicatului, în cazurile în care există probe concrete, sancțiunile prevăzute de Sfintele Canoane și de reglementările în vigoare trebuie aplicate cu promptitudine.

De asemenea, Patriarhia subliniază responsabilitatea birourilor de presă ale eparhiilor de a informa publicul în mod transparent și rapid cu privire la cercetările efectuate și măsurile adoptate în astfel de cazuri, care pot genera tulburare și sminteală în rândul credincioșilor.

„Potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos: Smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala (Matei 18, 7), dezaprobăm abaterile de la disciplina bisericească, dar și atitudinea celor care, din dorință de răzbunare și nu din spirit de îndreptare, lansează atacuri coordonate împotriva Bisericii Ortodoxe Române, încercând să defăimeze lucrarea ei în societate”, se arată în comunicat.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române reafirmă angajamentul Bisericii pentru menținerea integrității morale și spirituale, îndemnând la responsabilitate și transparență în gestionarea situațiilor care pot afecta încrederea credincioșilor.