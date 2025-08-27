Șoldan: Reconstrucția locuințelor din Broșteni se face exclusiv din donații. Prin Mecanismul RESTORE vom reface infrastructura. În Pasul Puzdra drumul a fost refăcut, rețeaua electrică e aproape total refăcută și rețeua de apă este funcțională



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat miercuri, în plenul Consiliului Județean, că reconstrucția locuințelor din Broșteni, devastată de inundațiile din 27-28 iulie, se realizează exclusiv din donații, în timp ce infrastructura rutieră și utilitățile beneficiază de sprijin guvernamental și european.

Declarațiile vin la o lună de la dezastrul care a provocat pagube mari, afectând sute de gospodării, drumuri și rețele de apă și energie.

Potrivit lui Șoldan, toate casele care se reconstruiesc în Broșteni sunt ridicate cu sprijinul donațiilor venite din partea partidelor politice, asociațiilor, ONG-urilor și cultelor religioase.

„Partide politice care au venit și reconstruiesc case, asociații, Biserica Penticostală face vreo 10-15 case, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Biserica Baptistă și alte ONG-uri”, a subliniat președintele CJ Suceava.

El a evidențiat o mobilizare exemplară a autorităților locale, indiferent de afilierile politice, care au vizitat zilnic zona afectată.

„Eu am fost acolo aproape zilnic și ați fost și dumneavoastră indiferent de partidul politic și a fost acolo o mobilizare exemplară pentru toată țara”, a adăugat Șoldan.

Referitor la sprijinul guvernamental, Șoldan a menționat că abia recent au început să ajungă fondurile alocate în prima ședință a Guvernului.

„Abia ieri au primit primele sume de bani alocați în prima ședință de guvern: cei 15.000 de lei și cei 30.000 de lei. Luni au venit banii în conturi. Pentru cei care nu au conturi au venit cu mandat poștal”, a precizat el.

Un pas important în refacerea infrastructurii este activarea Mecanismului european RESTORE, un instrument de intervenție rapidă în caz de dezastre naturale, folosit pentru prima dată în România.

Șoldan a atribuit un merit esențial prefectului județului, Traian Andronachi, care a transmis toate documentele necesare.

„Un mare merit îl are prefectul județului care a trimis tot ceea ce era nevoie”, a spus președintele CJ Suceava.

El a explicat că suma de 15 milioane de euro alocată provine din economii făcute pe două apeluri din regiunea Nord Est. Cele 15 milioane de euro sunt pentru Suceava și Neamț, dar cei din Neamț nu au infrastructură de drumuri județene și comunale afectată și atunci rămâne județului Suceava întreaga sumă

Comisia Europeană ar putea suplimenta această alocare, în funcție de evaluările ulterioare, conform anunțurilor ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Șoldan a mai declarat că progresele pe teren sunt vizibile: Pasul Puzdra de pe DJ 177A, unul dintre cele mai afectate drumuri, a fost refăcut rapid printr-un contract al CJ Suceava, iar săptămâna aceasta se va turna asfaltul. „Ați văzut că era traficul oprit. Era drumul distrus, cu râpe”, a amintit Șoldan.

Rețeaua electrică este aproape complet funcțională, iar rețeaua de apă potabilă a fost repusă în funcțiune.

Cu sprijinul ACET Suceava, se intervine la rețeaua de canalizare afectată pe 3 kilometri, iar lucrările au început. Fondurile de pe RESTORE vor fi utilizate pentru modernizarea drumului de la Neagra până la Dârmoxa cu bani europeni.

Evaluările arată că suma de 15 milioane de euro nu va acoperi toate nevoile în condițiile în care estimările inițiale arată pagube de 28 de milioane de euro, fără a include îndiguirile pe care le va realiza Guvernul.

„Menționez că acei bani nu ne ajung. Vorbim de 28 de milioane de euro într-o primă evaluare, fără acele îndiguiri pe care trebuie să le facă Guvernul României și sigur le vor face pentru că am văzut disponibilitatea primului ministru Ilie Bolojan”, a spus Șoldan.

Deși situația de urgență persistă la Broșteni, cu case și drumuri de reparat, Șoldan a subliniat că autoritățile se descurcă.

„În acest moment mai este o situație de urgență la Broșteni pentru că mai sunt case și rețeaua de drum de reparat, dar ne descurcăm”, a concluzionat el.