Varianta de ocolire a orașului Gura Humorului în sistem „half profile” intră în linie dreaptă: Licitația va fi lansată în următoarele săptămâni

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat miercuri, în cadrul ședinței CJ Suceava, că varianta de ocolire a orașului Gura Humorului este pe cale să primească ultimul aviz necesar pentru demararea lucrărilor.

Potrivit lui Șoldan, comisia interministerială de la Ministerul Dezvoltării urmează să aprobe indicatorii tehnico-economici, ultimul pas înainte de lansarea licitației.

„În comisia interministerială de la Ministerul Dezvoltării se vor aproba indicatorii tehnico-economici pentru varianta de ocolire Gura Humorului, ultimul aviz necesar. În următoarele două-trei săptămâni, depinde cum se vor mișca cei de la direcția de achiziții, vom scoate la licitația varianta de ocolire de la Gura Humorului”, a declarat Șoldan.

Proiectul variantei de ocolire a orașului Gura Humorului, parte a Autostrăzii Nordului, este unul strategic pentru județul Suceava, având ca scop fluidizarea traficului și reducerea congestionării în zonă.

Studiul de fezabilitate, aprobat prin Hotărârea CJ Suceava nr. 40/2024 și Hotărârea Guvernului nr. 302/2024, estimează valoarea investiției la 2.698.841.000 lei (inclusiv TVA), din care 2.318.152.000 lei reprezintă costurile de construcție și montaj, pentru un tronson de 10,142 km.

Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și bugetul de stat.

Proiectul va fi implementat în două etape, în sistem „half profile”:

Etapa I: Realizarea unui sens de mers Păltinoasa – Frasin, cu o platformă de 13,4 m lățime (1+1 benzi), funcționând ca drum național, finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Etapa II: Completarea sensului Frasin – Păltinoasa, inclusiv noduri rutiere și dublarea viaductelor, cu finanțare post-2027, integrând varianta în drumul de mare viteză Baia Mare – Suceava.