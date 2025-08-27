Gheorghe Șoldan anunță covor asfaltic nou pe DJ 208U spre Mănăstirea Dragomirnei: Drumul spre una dintre cele mai frumoase mănăstiri ale Bucovinei va fi la standardele pe care le merită



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat continuarea lucrărilor de modernizare a drumurilor județene, conform planului stabilit.

În prezent, se lucrează intens pe DJ 208U, pe tronsonul dintre Mitocu Dragomirnei și Mănăstirea Dragomirnei.

Pe o lungime de aproximativ 6 kilometri, care nu a mai fost asfaltată din 2015, se toarnă un nou covor asfaltic, pentru a asigura condiții optime de acces spre Mănăstirea Dragomirnei, unul dintre cele mai importante obiective turistice și culturale ale Bucovinei.

„Turnăm un nou covor asfaltic, pentru ca drumul spre una dintre cele mai frumoase mănăstiri ale Bucovinei, Mănăstirea Dragomirnei, să fie la standardele pe care le merită”, a spus Șoldan.

Lucrările, începute de aproape o săptămână, urmează să fie finalizate la începutul săptămânii viitoare, permițând desfășurarea traficului pe un drum modernizat, la standarde ridicate.

„Ne ținem de plan, pentru a aduce întreg județul Suceava la nivelul de infrastructură pe care ni-l dorim cu toții de prea mult timp”, a declarat Gheorghe Șoldan.