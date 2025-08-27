CSU Suceava II începe sezonul în Divizia A de handbal masculin pe 13 septembrie



Federația Română de Handbal a stabilit calendarul competițional pentru sezonul 2025–2026 al Diviziei A, care va reuni 21 de echipe, împărțite în trei serii.

CSU Suceava II va evolua în Seria A, alături de Politehnica Iași, Teutonii Ghimbav, CSM Odorheiu Secuiesc, CSU Galați și echipele secunde ale cluburilor HC Buzău și CSM Vaslui.

Debutul echipei sucevene va avea loc pe 13 septembrie, în deplasare, împotriva formației CSM Odorheiu Secuiesc.

În etapa a doua, CSU Suceava II va sta, urmând să dispute primul meci pe teren propriu pe 27 septembrie, contra celor de la CSU Galați.

Sezonul regulat se va desfășura în sistem tur-retur, iar primele două clasate din fiecare serie, împreună cu cele mai bune două locuri III, se vor califica în play-off-ul pentru promovare.

Conform regulamentului, echipele secunde, precum CSU Suceava II, nu au drept de promovare și nu vor participa în faza play-off.

În ultimii doi ani, CSU Suceava II a obținut rezultate remarcabile, cucerind două titluri în Campionatul Național de Tineret.