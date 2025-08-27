Scandal în familie la Șcheia după ce tatăl și-a îmbrâncit fiul pentru că asculta muzică pe stradă, finalizat cu dosar penal pentru agresiune, amenințare și distrugere



Polițiștii Secției de Poliție Rurală Șcheia au fost sesizați, marți seara la ora 20:45, de o femeie din satul Mihoveni, comuna Șcheia, care a reclamat că a fost agresată fizic de soțul său.

Din verificări, s-a stabilit că, în jurul orei 20:00, bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a provocat un conflict în curtea locuinței, îmbrâncindu-și fiul din cauza muzicii ascultate pe stradă.

Soția sa a intervenit pentru a-l proteja pe fiul ei, moment în care conflictul a escaladat în interiorul locuinței.

Atât femeia, cât și fiul acesteia au declarat verbal că bărbatul i-a lovit în zona feței cu podul palmei, fără a provoca leziuni vizibile.

De asemenea, acesta a proferat amenințări cu acte de violență și a spart geamul unei uși.

Mama și fiul nu au necesitat intervenția unui echipaj medical.

În urma evaluării riscului, s-a constatat existența unui risc iminent asupra vieții și integrității celor două victime. Cu toate acestea, atât femeia, cât și fiul său au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, primind însă cereri pentru a solicita un ordin de protecție în instanță.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „violență în familie”, „amenințare” și „distrugere”, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.