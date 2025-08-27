Înșelăciune online în Frătăuții Noi: Polițiștii au depistat autorul, iar persoana înșelată a primit imediat banii



Un bărbat de 35 de ani din comuna Frătăuții Noi, a depus în 22 iulie o plângere penală la Postul de Poliție Frătăuții Noi, reclamând o infracțiune de înșelăciune.

Acesta a declarat că, pe 18 iulie 2025, a vândut un compresor auto în valoare de 1.700 lei prin platforma OLX, dar cumpărătorul nu a plătit suma și nici nu a returnat piesa.

Conform cercetărilor efectuate de polițiștii din Frătăuții Noi, reclamantul, care obișnuiește să publice anunțuri pe OLX, a fost contactat în data de 16 iulie 2025 de o persoană care s-a prezentat ca fiind un bărbat din județul Maramureș, interesat să achiziționeze piesa pentru un prieten din județul Timiș.

La cererea acestuia, victima a trimis compresorul printr-un intermediar, pe 18 iulie 2025, către o persoană care s-a recomandat ca fiind din Maramureș.

După primirea piesei, aceasta a promis plata prin aplicația Revolut, dar ulterior a blocat numărul victimei, fără a efectua plata.

Pentru că înșelăciunile prin metoda „OLX” sunt tot mai frecvente, numeroase persoane fiind păgubite în județ și în țară, polițiștii din Frătăuții Noi au desfășuat activități investigative complexe în acest dosar.

Polițiștii au identificat autorul faptei, un bărbat de 40 de ani din comuna Giulești, județul Maramureș, care a folosit identități false pentru a induce în eroare victima.

La 26 august 2025, victima a informat poliția că a primit suma de 1.700 lei de la o persoană necunoscută printr-o aplicație informatică și a solicitat sistarea cercetărilor, renunțând la continuarea demersurilor legale.