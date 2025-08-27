Prefectul Andronachi, la Colegiul Prefectural, a subliniat importanța coordonării instituțiilor publice pentru dezvoltarea locală și bună guvernare. Au fost evaluate obiectivele Programului de Guvernare pentru semestrul I 2025



La sediul Prefecturii Județului Suceava, a avut loc, miercuri, ședința de colegiu prefectural, în cadrul căreia a fost prezentată evaluarea Planului de acțiuni pentru primul semestru al anului 2025, în conformitate cu obiectivele Programului de Guvernare 2024-2028.

Prefectul Traian Andronachi a subliniat importanța coordonării instituțiilor publice pentru dezvoltarea locală, transparență și bună guvernare.Rezultate semnificative în semestrul I 2025:

Finanțe publice: 99,23% depuneri electronice și 99,74% colectare a veniturilor bugetare. Peste 15 milioane lei obținuți prin măsuri antifraudă, cu accent pe intensificarea colectării arieratelor.

Economie și turism: Digitalizarea serviciilor sociale avansează, cu 3.394 persoane cu handicap incluse în programul D-Smart și 245 copii monitorizați prin SINA. Infrastructura turistică s-a modernizat, inclusiv Punctul Belvedere Piatra Șoimului-Rarău.

Muncă și solidaritate socială: 5.332 cereri de pensii soluționate, 1.866 subvenții pentru angajatori și 244.292 beneficiari de servicii sociale integrate.

Sănătate: Programe naționale de sănătate implementate, cu focus pe prevenție, controlul bolilor transmisibile și servicii pentru pacienți critici.

Educație: Reducerea abandonului școlar, modernizarea curriculumului cu accent pe competențe digitale și extinderea consilierii școlare.

Agricultură: Peste 3,4 milioane euro plăți autorizate prin APIA și OJFIR, sprijin pentru fermieri și monitorizarea siguranței alimentare.

Infrastructură și modernizare: Progrese în extinderea rețelelor de apă-canalizare, modernizarea drumurilor județene și a Aeroportului „Ștefan cel Mare”.

Cultură și sport: 21 proiecte culturale finanțate cu 300.000 lei și organizarea de competiții sportive pentru toate vârstele.

Afaceri interne și securitate: Acțiuni pentru ordine publică, prevenție și cooperare transfrontalieră.

Energie și mediu: Proiect pentru un parc fotovoltaic la aeroport, cu finalizare în 2028, și programe de protecție a mediului.

Minorități și culte: Sprijin pentru incluziunea romilor și respectarea drepturilor lingvistice ale minorităților.

Prefectul Traian Andronachi a mulțumit instituțiilor pentru profesionalism și colaborare, evidențiind că rezultatele reflectă angajamentul pentru siguranța și dezvoltarea durabilă a județului Suceava. Acesta a încurajat continuarea eforturilor pentru a menține județul un model de bună guvernare.