O femeie plecată la cules ciuperci în zona Mestecăniș, găsită moartă cu urme de mușcături pe mâna stângă și pe picioare

Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, marți după amiaza la ora 15:50, prin 112 de către un bărbat de 36 de ani, care a anunțat că și-a găsit mama decedată în pădurea din zona Mestecăniș, comuna Iacobeni.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 10:00, o femeie de 57 de ani a plecat singură de la domiciliul său din comuna Iacobeni pentru a culege ciuperci în pădurea din satul Mestecăniș, dar nu s-a mai întors.

Fiul acesteia a pornit în căutarea ei și a găsit-o decedată, la aproximativ 1 km de o stână din zonă.

Verificările au arătat că femeia suferea de mai multe afecțiuni, inclusiv cardiace.

Potrivit datelor preliminare din anchetă, cadavrul prezenta urme de mușcături la nivelul antebrațului stâng și al picioarelor, cel mai probabil provocate de câinii de la stâna din apropiere și se apreciază că decesul a survenit, cel mai probabil, din cauze patologice, anterior mușcăturilor, care nu par să aibă o legătură directă cu decesul.

Urmează să fie efectuată necropsia pentru a stabili cu exactitate cauza morții.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă”.