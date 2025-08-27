Pe 29 august, peste 50 de artiști vor urca pe scenă la Iulius Mall Suceava pentru un concert caritabil: Direcția 5 și Nicolae Furdui Iancu, printre invitați



Comunitatea suceveană demonstrează, încă o dată, că atunci când oamenii trec prin încercări, forța solidarității devine mai puternică decât orice obstacol. Vineri, 29 august 2025, parcarea Iulius Mall Suceava va fi gazda unui spectacol-maraton caritabil la care vor participa peste 50 de artiști locali și naționali, printre care Direcția 5 și Nicolae Furdui Iancu.

Prin evenimentul „Maraton Umanitar – Cântecul care vindecă durerea” se vor strânge fonduri pentru sprijinirea familiilor din Broșteni, Ostra și Sulpicani, comunități afectate de inundații. Concertele vor începe vineri, de la ora 12.00. Publicul este invitat să ia parte la o zi întreagă de muzică, emoție și solidaritate. Pe scena maratonului vor urca atât artiști consacrați, cât și tinere talente locale, care își vor oferi darul artistic în semn de sprijin.

Accesul este gratuit, însă participanții sunt încurajați să contribuie prin donații, transformând fiecare gest de generozitate într-un pas concret către refacerea comunităților afectate.

Evenimentul este organizat de Asociația pentru Promovarea Turismului Cultural, prin implicarea directă a artistei Laura Olteanu și cu sprijinul autorităților locale.

Vino și tu vineri, 29 august, la Iulius Mall Suceava și fii parte din lanțul solidarității!