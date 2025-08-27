Gheorghe Șoldan îngrijorat de sistemul de despăgubiri după ce o familie din Broșteni, cu asigurare facultativă pentru o casă evaluată la 100.000 de euro, a primit o primă ofertă de doar 35.000 de euro



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a adus în atenția plenului CJ Suceava, în ședința de miercuri, problemele legate de despăgubirea victimelor inundațiilor din Broșteni și a criticat modul în care funcționează sistemul de asigurări în România.

În contextul Hotărârii de Guvern privind despăgubirile acordate în funcție de asigurarea locuințelor, Șoldan a subliniat că pagubele suferite de localnici depășesc cu mult pierderea caselor, incluzând anexe gospodărești, garduri, curți distruse și mașini, ceea ce necesită un sprijin financiar suplimentar din partea Guvernului.

„E bine că vin acești bani. Pentru că acolo oamenii nu și-au pierdut doar casele, ci au pierdut anexe gospodărești, garduri, curți distruse complet, mașini, ș.a.m.d. și e nevoie de această completare de la Guvern”, a declarat Șoldan.

Acesta a evitat să comenteze în detaliu HG-ul privind despăgubirile, menționând că a avut mai multe discuții cu premierul Ilie Bolojan pe această temă. Totuși, a ridicat problema polițelor obligatorii de asigurare (PAD), subliniind că există disfuncționalități majore în sistem.

„Dacă e de ajuns această sumă sau dacă trebuiesc încurajate polițele de asigurare obligatorii vom vedea, pentru că avem o întâlnire cu primarii și firmele de asigurări și cu siguranță trebuie încurajați cei care își fac polițe obligatorii”, a precizat el.

Șoldan a relatat un caz concret din Broșteni, unde o familie care plătise zeci de ani o poliță facultativă, pe lângă cea obligatorie, pentru o casă evaluată la 100.000 de euro, a primit o ofertă de despăgubire de doar 35.000 de euro.

„Sunt niște lucruri care nu funcționează în statul român și trebuie să fim corecți să le spunem”, a afirmat președintele CJ, criticând practicile asiguratorilor.

Totodată, Șoldan a adus în discuție situația dramatică a unor localnici, în special persoane în vârstă, care nu își permit polițele obligatorii. „Când vine o doamnă de 75 de ani la mine și mă întreabă, domnule președinte, din 1.000 de lei cum să plătesc asigurarea obligatorie de câteva sute de lei, eu ce aș fi trebuit să răspund? Nu vă ajutăm cu nimic pentru că nu v-ați făcut asigurarea obligatorie?”, a spus el, subliniind dilema morală și necesitatea unei abordări echitabile.În urma discuțiilor cu premierul Ilie Bolojan, care a vizitat Broșteniul pentru o întâlnire de lucru în Primărie, Șoldan a anunțat că s-au identificat soluții legislative pentru a facilita accesul la polițele PAD.

„Să știți că vizita nu a durat doar 55 de secunde. A fost acolo o întâlnire de lucru în Primărie. Am discutat despre îndiguiri, pentru că mare parte a sumei avem nevoie de îndiguiri. Am găsit o soluție legislativă pentru ca oamenii să-și facă acele polițe PAD”, a precizat el, fără a oferi detalii suplimentare despre propunerea legislativă.

Președintele Șoldan a subliniat că, deși provocările sunt mari, solidaritatea și implicarea autorităților rămân constante pentru a sprijini comunitatea devastată.