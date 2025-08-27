Procurorii din Suceava protestează împotriva modificărilor propuse la pensiile de serviciu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, convocată de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și prezidată de procurorul general, a adoptat în unanimitate, miercuri, un punct de vedere ferm împotriva proiectului de lege propus de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care vizează modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților.

Adunarea a decis inițierea unor forme de protest pe perioadă nedeterminată, considerând că proiectul afectează independența justiției și stabilitatea statutului magistraților.

Procurorii susțin că proiectul nu rezolvă inechitățile sociale invocate public, ci creează noi presiuni asupra sistemului judiciar, fiind lipsit de fundamentare și studii de impact.

Aceștia subliniază că reforma din 2023 (Legea nr. 282/2023) a aliniat deja pensiile magistraților la standarde constituționale și europene, fiind apreciată de Comisia Europeană în cadrul PNRR.

Modificările propuse, care includ creșterea abruptă a vârstei de pensionare și lipsa unor măsuri tranzitorii adecvate, sunt considerate discriminatorii și contrare principiului predictibilității legislative.

De asemenea, se remarcă faptul că pensiile magistraților reprezintă doar 4% din totalul pensiilor de serviciu din România, iar magistrații pensionari sunt doar 2,81% din beneficiarii acestor pensii.

Ca răspuns, procurorii au decis suspendarea mai multor activități, începând cu 27 august 2025, inclusiv a urmăririi penale (cu excepția cazurilor cu măsuri preventive), a supravegherii dosarelor penale, a soluționării plângerilor și a activității cu publicul.

Aceștia susțin și formele de protest ale instanțelor judecătorești și solicită CSM să avizeze negativ proiectul de lege.

Hotărârea, publicată pe pagina de internet a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava va fi comunicată CSM și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a fi luată în considerare în dialogul interinstituțional.

Procurorii cer consultări reale cu reprezentanții sistemului judiciar și măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și completarea schemelor de personal, în locul modificărilor legislative repetate care erodează încrederea în justiție.