CSU Suceava, pregătiri intense pentru debutul în Liga a III-a de fotbal feminin

Echipa de fotbal feminin a CSU Suceava își continuă pregătirile pentru primul sezon în Liga a III-a, sub conducerea antrenorului Marcel Irimie, alături de colaboratorii Adrian Dănilă și Cristian Tărăbuță.

Joi, 28 august 2025, formația suceveană a disputat un meci amical pe terenul echipei ACSM Politehnica Iași, din Liga a II-a, partida fiind structurată în două reprize de câte 60 de minute.

La acest joc au participat și opt jucătoare de la Izvoarele Sucevei, pregătite de antrenorul Bogdan Misiuc.

Proaspăt înființată, CSU Suceava a fost repartizată în Seria a II-a a Ligii a III-a, unde va concura împotriva unor echipe precum Metaloglobus București, FC Voluntari, Chindia Târgoviște, Dinamo București, Selena Constanța, FCSB, FC Botoșani, Unirea Slobozia și Liceenii Topolog (Tulcea).

Campionatul se va desfășura în sistem tur-retur, iar câștigătoarea seriei va obține promovarea în Liga a II-a.

Partidele de acasă se vor juca pe Stadionul Areni, în colaborare cu Primăria Municipiului Suceava, până la finalizarea lucrărilor la stadionul USV din Campusul II.

Debutul oficial al echipei în Liga a III-a este programat pentru 14 septembrie 2025, de la ora 11:00, când CSU Suceava va primi pe teren propriu vizita formației Chindia Târgoviște.

În paralel, CSU Suceava va participa și în Campionatul Național U17 feminin, cu un prim meci în deplasare, la Bacău, pe 12 septembrie. Jocurile junioarelor se vor desfășura pe Stadionul din Bunești.

Selecția pentru lot rămâne deschisă, clubul invitând studente și eleve interesate de fotbalul de performanță să participe la antrenamentele programate marțea și joia, pe terenul USV. Din septembrie, antrenamentele pentru echipa de Liga a III-a vor începe la ora 10:00, iar cele pentru junioare la ora 12:00.