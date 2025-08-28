Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, cere reînființarea Inspectoratului Poliției de Frontieră Suceava



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care a participat la Rădăuți la inaugurarea noului sediu al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră, modernizat prin fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a cerut reînființarea Inspectoratului Poliției de Frontieră.

La eveniment au fost prezenți inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestorul Cornel-Laurian Stoica, și șeful Inspectoratului Teritorial Sighetu Marmației, chestorul Florin Coman.

În cadrul discursului său, Gheorghe Șoldan a reiterat necesitatea reînființării unui Inspectorat al Poliției de Frontieră în județul Suceava, care să înlocuiască actualul serviciu teritorial: „Județul Suceava trebuie să aibă din nou, după mulți ani de absență, propriul Inspectorat al Poliției de Frontieră. Avem peste 111 kilometri de graniță cu Ucraina, iar un inspectorat propriu este esențial pentru gestionarea acestei frontiere.”

Președintele a felicitat conducerea Serviciului Teritorial pentru noul sediu modernizat, adaptat misiunilor complexe ale polițiștilor de frontieră, mai ales în contextul provocărilor actuale. „Am ținut să fiu prezent din respect pentru cei care păzesc zi și noapte granițele județului nostru și ale Uniunii Europene. Le-am transmis aprecierea mea și i-am asigurat de sprijinul constant al Consiliului Județean. Intrarea României în Spațiul Schengen implică o responsabilitate sporită pentru protejarea frontierei externe a UE, iar Suceava cunoaște bine această misiune”, a declarat Șoldan.

Acesta a mulțumit foștilor și actualilor comandanți ai structurilor de frontieră pentru contribuția lor la siguranța națională, subliniind parteneriatul solid dintre autoritățile județene și Poliția de Frontieră. Evenimentul marchează un pas important în modernizarea infrastructurii de frontieră din Suceava, dar și un apel ferm pentru recunoașterea strategică a județului în gestionarea frontierei externe a Uniunii Europene.