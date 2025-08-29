PAID transmite că a plătit 100.000 de lei despăgubiri la Broșteni în cazul care l-a îngrijorat pe președintele Gheorghe Șoldan


PAID a transmis News Bucovina un drept la replică referitor la articolul „Gheorghe Șoldan, îngrijorat de sistemul de despăgubiri după ce o familie din Broșteni cu asigurare facultativă pentru o casă evaluată la 100.000 de euro a primit o primă ofertă de doar 35.000 de euro”.

În dreptul la replică PAID afirmă că a achitat integral despăgubirea aferentă poliței obligatorii PAD emise pentru locuința afectată din Broșteni, în valoare de 100.000 lei, reprezentând plafonul maxim prevăzut de Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale.

Cu privire la costurile poliței obligatorii menționate în articol, PAIR reamintește că tarifele sunt:

  • 130 lei/an pentru locuințele de tip A (structuri din beton armat, metal sau lemn), cu o despăgubire maximă de 100.000 lei;
  • 50 lei/an pentru locuințele de tip B (alte materiale), cu o despăgubire maximă de 50.000 lei.

Polița PAD acoperă exclusiv riscurile de cutremur, inundații și alunecări de teren, în limitele specificate.

În contextul inundațiilor din județele Suceava și Neamț, PAID a finalizat 92 din cele 124 de dosare de daună deschise, respectând obligațiile contractuale conform cadrului legal și în interesul proprietarilor de locuințe asigurate.


