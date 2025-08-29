Excursie socială de neuitat la Tulcea pentru 48 de elevi din medii defavorizate și afectați de inundații



În perioada 25-27 august 2025, Asociația „EUROACTIV” Suceava a organizat o excursie socială memorabilă la Tulcea pentru 48 de elevi din centre de asistență socială, comunități defavorizate și de la Liceul „Nicolae Nanu” din Broșteni, afectați de inundații. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul generos al Consiliului Județean Suceava, care a pus la dispoziție un autocar gratuit prin Centrul Cultural Bucovina, și al Colegiului Economic „Delta Dunării” din Tulcea, care a asigurat cazarea gratuită.

Excursia a reunit elevi din Centrele de Servicii Sociale pentru Copilul aflat în Dificultate din Fălticeni și Gura Humorului, elevi din familii defavorizate din Pătrăuți, Costâna, Soloneț, Todirești, Berchișești și licee sucevene, precum și elevi afectați de inundații din Broșteni. Alături de aceștia, patru voluntari ai Asociației „EUROACTIV” au contribuit la buna desfășurare a activității. Transportul a fost asigurat gratuit de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, iar combustibilul a fost donat de Daniel Rîpan (Oil Fluid SRL Șcheia) și de elevi ai liceelor sucevene. Hrana a fost susținută de firme precum Kalman Distribution, Killer, Consuc, Ambianța Com, Gaitano Company, dar și de elevi ai Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” și ansamblul „Gelu Constantinescu”.

Călătoria a debutat cu o oprire la Mausoleul de la Mărășești, unde elevii au aflat povești despre eroismul și sacrificiul pentru libertate. În prima seară, o plimbare pe faleza Dunării a oferit momente de liniște și bucurie, apa și luminile reflectate creând o atmosferă magică. Ziua a doua a fost dedicată explorării Deltei Dunării. Elevii au beneficiat de o plimbare gratuită cu nava semirapidă, oferită de Căpitănia Zonală Tulcea prin S.C. Navrom Delta, pe traseul spre brațul Sulina până la Maliuc. Aici, au fost întâmpinați tradițional, cu pâine și sare, de preotul Milea Mihail și primarul Nicoleta Sevastian. La Școala de Vară a Fundației „Sf. Sava” din Buzău, copiii au primit un prânz cald, rechizite și diplome, gesturi care le-au adus zâmbete și sentimentul de apreciere. Seara, preoții de la Biserica „Sfânta Treime” din Tulcea au oferit discursuri inspiraționale despre credință și speranță, urmate de o cină cu clătite, desertul preferat al copiilor. În ultima zi, elevii au vizitat Muzeul de Artă Populară și Etnografie din Tulcea, unde au descoperit tradițiile românești, Muzeul Acvatic, unde au învățat despre biodiversitatea Deltei, și Grădina Zoologică din Brăila, unde s-au bucurat de întâlnirea cu animalele.

Excursia, parte a campaniei „Să aducem copiii la școală”, avizată de DGASPC și ISJ Suceava, a promovat egalitatea, respectul și prevenirea discriminării. Coordonată de profesorul Mihai Greciuc, președintele „EUROACTIV”, alături de vicepreședinți și voluntari, activitatea a fost susținută de profesioniști dedicați, precum Narcisa Daniela Ștefănescu, Loredana Mihaela Ceică, Romeo Irinel Bolohan și alții. Șoferii Centrului Cultural Bucovina, Mihai Buhăceanu și Florin Crăciun, au asigurat un transport confortabil și prietenos.

Asociația „EUROACTIV” pregătește distribuirea a 400 de ghiozdane echipate pentru copii din comunități defavorizate, cu scopul prevenirii abandonului școlar.Această excursie a fost mai mult decât o călătorie – a fost o lecție de solidaritate și o experiență care a adus bucurie și speranță în inimile copiilor.