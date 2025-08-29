Primăria Suceava anunță finalizarea lucrărilor de reabilitare a canalizării pe Bulevardul 1 Mai



Primăria Municipiului Suceava anunță finalizarea lucrărilor de reabilitare a canalizării pe Bulevardul 1 Mai, tronsonul dintre Areni și Spital, cel târziu luni, 1 septembrie 2025.

Aceste lucrări, care au implicat restricționarea unei benzi de circulație timp de două luni, au fost finalizate cu succes, urmând ca traficul să revină la normal.

Intervențiile au constat în lucrări complexe de inspectare video, decolmatare și cămășuire fără săpătură a canalului colector principal, operațiuni esențiale care nu mai suportau amânare.

Ca rezultat, debitul și viteza de curgere a apelor menajere prin canal vor crește cu până la 80% față de situația anterioară, îmbunătățind semnificativ funcționalitatea sistemului de canalizare.

Primăria Suceava mulțumește cetățenilor pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe durata lucrărilor și pentru sprijinul acordat în realizarea acestui proiect important pentru comunitate.