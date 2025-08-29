„Back to school – All Eyes on You”, la Iulius Mall Suceava. Bucură-te de shopping și poți câștiga un telefon Apple Iphone 16 Plus!



La Iulius Mall Suceava, anul școlar începe cu distracție, întâlniri cu prietenii și reprize vesele de shopping la brandurile tale preferate. Stilul personal și noile începuturi se „construiesc” cu energie, spirit de echipă, sesiuni de sharing și premii atractive. Iar pentru că „Back to school” e „All Eyes On You”, la Iulius Mall găsești tot ce ai nevoie pentru un debut de an școlar reușit, în care să pășești cu încredere.

Pentru că „Back to school” e „All Eyes on You”, vino la Iulius Mall, lasă-te inspirat de propunerile brandurilor, participă la campanie și poți câștiga vouchere sau chiar un telefon Apple Iphone 16 Plus.

Chiar dacă vacanța se apropie de final, nu uita că Iulius Mall te pregătește pentru întâlnirile cu prietenii, poveștile de vară și sesiunile lungi de shopping inspirat.

În perioada 29 august – 7 septembrie 2025, cumpărăturile de minimum 500 de lei, din unul sau maximum 5 magazine diferite, îți oferă șansa unor premii instant zilnice: vouchere la Crazy Bubble, Kamalion, Cărturești, Manay sau Noodle Pack, dar și răcoritoare. Tot ce trebuie să faci este să mergi la Centrul de Premiere și să îți încerci norocul la roata digitală. Participanții intră automat în tragerea la sorți pentru telefonul Apple Iphone 16 Plus. Pentru mai multe detalii, află regulamentul campaniei de pe site-ul Iulius Mall Suceava.

Pentru că cea mai cool ținută este outfitul pe care îl creezi, inspirat fiind de editorialele de modă și de vitrinile magazinelor din mall, brandurile de la Iulius Mall Suceava vin cu sugestii de piese-cheie pentru garderoba ta de școală. Nu uita de rechizite și păstrează tot anul energia începutului de an școlar!