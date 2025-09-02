Spitalul Județean Suceava își întărește echipa medicală prin transferul dr. Vlad Gheorghiu, specialist în Anestezie și Terapie Intensivă



Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a anunțat, marți, integrarea dr. Vlad Gheorghiu, medic specialist în Anestezie și Terapie Intensivă, în echipa sa medicală.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SCJU Suceava, dr. Monica Terteliu, transferul acestuia de la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Teodorescu” din București reprezintă un pas important în strategia spitalului de a dezvolta noi specialități și de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale.

Dr. Vlad Gheorghiu, absolvent al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, și-a efectuat rezidențiatul în Anestezie și Terapie Intensivă la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” București, unde a promovat examenul de specialitate cu media 10.

Ulterior, acesta a activat în cadrul Spitalului de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Teodorescu” din București, acumulând o experiență valoroasă.

Transferul său la Suceava va sprijini dezvoltarea unor servicii medicale esențiale, precum Laboratorul de Endoscopie Digestivă Superioară Pediatrică și creșterea numărului de intervenții non-invazive gastroenterologice.

De asemenea, prezența sa va consolida suportul de terapie intensivă pentru toate specialitățile chirurgicale și medicale ale spitalului.

„ Ne exprimăm încrederea că experiența și profesionalismul domnului dr. Vlad Gheorghiu vor aduce un plus de valoare echipei medicale și vor contribui la îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite pacienților noștri” se arată în declarația oficială a Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava.